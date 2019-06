Lea Sprunger au Résisprint

C’est une édition anniversaire et elle devrait constituer une belle fête : le 40e Résisprint international de La Chaux-de-Fonds réunira une belle brochette de champions, dimanche 30 juin prochain sur l’anneau d’athlétisme de La Charrière. Les organisateurs évoquent déjà les inscriptions de plus de 140 athlètes en provenance de 35 pays de tous les continents. Les épreuves de sprint seront certainement à nouveau les plus relevées. Le Chinois Xie Zhenye tiendra par exemple la vedette sur 100 mètres : il avait couvert la distance en 9’98’’ l’an dernier à La Chaux-de-Fonds.

La liste des inscrits comprend également les noms d’athlètes suisses renommés, à commencer par deux champions d’Europe du 400 mètres haies : Kariem Hussein et Léa Sprunger, chez les dames. /mne