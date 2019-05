Boulama et Mougin s’imposent sous une bise glaciale

Après la boue la semaine dernière aux Ponts-de-Martel, la bise a balayé le BCN Tour mercredi soir lors de la quatrième étape disputée à La Chaux-de-Fonds. Mohamed Boulama et Manon Mougin ont remporté la course disputée sur un parcours vallonné de 11 kilomètres. Chez les hommes, le Biennois s’est imposé en 35 minutes et 2 secondes, avec 5 secondes d’avance sur le Chaux-de-Fonnier Julien Fleury et 1 minute 43 secondes sur le leader du classement général masculin Jean-Marc Martin.