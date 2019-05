Le Swiss Canyon Trail ne cesse de gagner en notoriété

Les adeptes du dépassement de soi ont rendez-vous au Val-de-Travers du 7 au 9 juin. Un week-end qui marquera la 24e édition du Swiss Canyon Trail. Entre 2'000 et 2'200 coureurs - c’est deux fois plus qu’en 2017 - sont attendus au départ des différentes distances proposées, soit 112, 82, 52 et 30 kilomètres.

Avec 350 inscrits, il n’y a plus de place sur la distance des 112 kilomètres alors que le nombre de participants sur l’épreuve des 82 kilomètres s’élève à quasi 300, le maximum possible. Au total, 24 nations seront représentées et 800 coureurs de l’étranger feront le déplacement dans le Vallon.

Parmi les têtes d’affiches, Benoît Girondel, double vainqueur de « la Diagonale des Fous », l’une des courses les plus dures au monde qui se déroule sur l’île de la Réunion. Le Français sera d’ailleurs le parrain de cette édition 2019.

Le vendredi 7 juin, les organisateurs du Swiss Canyon Trail proposent le défi jeunesse, par équipes et pour les classes et les clubs. Quelque 300 enfants devraient y prendre part.





Le Swiss Canyon Trail prend du galon

Illustration de la notoriété grandissante de cette épreuve, le Swiss Canyon Trail fera office de championnat de Suisse de trail en 2020. Et le boss de l’épreuve, Patrick Christinat, espère également accueillir les championnats d’Europe ou du monde d’ici quatre ans. /jpp