Une solide grimpette

Il y a les trails, les marathons, les corridas urbaines, le BCN-Tour par étapes ou encore, pour les puristes, la piste : la diversité des compétitions de course à pied est sans fin. Parmi les formules qui grimpent, les verticales attirent de plus en plus d’adeptes. Leur principe est simple : distance minimum pour une déclivité maximum.

La Verticale d’Hauterive entre bien dans cette catégorie. La 4e édition de cette manifestation se déroule dimanche entre le Port d’Hauterive et Chaumont. Au programme : 3 km 800 pour 659 mètres de dénivellation. Le départ est donné à 11h15. L’effort est court et intense : il est idéal pour préparer la saison hivernale.

C’est l’avis de Patrick Christinat, organisateur: