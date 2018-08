Loanne Duvoisin sur le podium à Nyon

Belle performance pour Loanne Duvoisin en terre vaudoise. L’athlète des Geneveys-sur-Coffrane a pris la deuxième place du triathlon de Nyon ce dimanche en une heure et onze minutes. L'épreuve comptait pour le championnat suisse. La Vaudruzienne a été devancée d’une minute et quarante-deux secondes par la Vaudoise Estelle Perriard. L’Alémanique Sara Baumann complète le podium de cette épreuve qui se déroulait sur un parcours de 750 mètres de natation, 21,3 kilomètres de vélo et 5,1 kilomètres de course à pied. /lre