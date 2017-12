Le gratin du patinage artistique à Neuchâtel

Événement d’envergure nationale ce week-end aux patinoires du Littoral. Le club des patineurs de Neuchâtel-Sports organise les championnats de Suisse de patinage artistique vendredi et samedi. Une première depuis 1993. Une petite quarantaine d’athlètes présenteront leur programme en individuel et en couple pour les élites et en danse sur glace en catégorie seniors et juniors. Vendredi place aux programmes courts et samedi aux programmes longs.

Quelques patineurs de la région ou membres d’un club neuchâtelois seront de la partie : Camille Chervet, membre du club des patineurs de Neuchâtel, Pauline Irman du club de La Chaux-de-Fonds, Tomas Guarino Sabaté, également de La Chaux-de-Fonds sans oublier le Jurassien bernois Nicola Todeschini, l’un des favoris au podium.

L’entrée aux championnats de Suisse de patinage artistique est gratuite. /jpp