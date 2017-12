Fusée africaine sous la neige à la Trotteuse

Les chutes de neige et les routes glissantes n’ont pas réfréné les ardeurs des coureurs à pied samedi dans les montagnes neuchâteloises. La dixième édition de la Trotteuse-Tissot a réuni quelque 3'500 coureurs sur l’ensemble d’un événement exceptionnellement scindé en deux parties.

Cette édition anniversaire comprenait tout d’abord une course spéciale « 10e » entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds sur 15,2 kilomètres. Le Marocain de Bienne Mohammed Boulama s’est joué des conditions atmosphériques et de tous ses adversaires pour s’imposer aisément sur le Pod en 53’19’’. Le Chaux-de-Fonnier Julien Fleury a terminé deuxième à 25 secondes. Troisième, Jonathan Raya de Fontainemelon, en 54’17’’.

La Jurassienne Odile Spycher a dominé la course féminine en 1h02’49’’. Tout comme à La Neuveville, deux semaines plus tôt, la coureuses du Noirmont a surpris la Vaudruzienne Laurence Yerly, deuxième, à plus de deux minutes.

Tout ce beau monde s'est encore retrouvé en soirée pour couvrir trois boucles tracées sur le Pod et dans la vieille ville de La Chaux-de-Fonds. Mohammed Boulama en a remis une couche : le Marocain a gagné au terme des 8,3 kilomètres du parcours avec quatre secondes d'avance sur son compatriote Ahmed El Jaddar. Chez les dames, succès de la Biennoise Simona Aebersold.

En dépit de son succès, il faut relever que la course anniversaire (les 15,2 kilomètres) ne connaîtra pas de deuxième édition l’année prochaine. D'autre part, Brigitte Leitenberg cédera le flambeau au sein du comité d'organisation. /mne