Sports en folie au bord du lac

Les Jeunes-Rives enfilent leurs tenues de sport. Les samedi et dimanche 19 et 20 août aura lieu le 18e Festival des sports à Neuchâtel. Une quarantaine de disciplines vont être présentées sous forme de cours ou d’ateliers gratuits. Les Matinales referont leurs apparitions après une première année convaincante. Dès 9 heures et jusqu’à midi, le public est invité à une remise en forme douce ou explosive. De nouvelles disciplines apparaissent lors de cette 18e édition. Notamment le trampoline, le cerceau aérien et des ateliers dédiés à la course à pied. Des démonstrations de danse et d’arts martiaux se dérouleront également sur une scène durant les deux jours.

Un tournoi populaire de beach volley 3 contre 3 est organisé le samedi. En soirée, une Roller Disco Vintage accueillera les fêtards jusqu’au bout de la nuit. De quoi s’éclater.

Le dimanche, le public pourra assister à la finale de la coupe cantonale de beach volley. Et les enfants seront mis à l’honneur en tennis lors de la 6e manche du Kid’s Tour 2017. Le programme complet du Festival des sports est à retrouver ici. /lyg