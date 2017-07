La razzia des Neuchâtelois à la Neuveville

Carton des Neuchâtelois dimanche matin au 17e triathlon de la Neuveville. Chez les hommes, Ricardo Seños du Locle s’est imposé en « Elites » dans la cité du bord du lac de Bienne. Lors de cette 4e manche du championnat jurassien, il a parcouru les 400 mètres de natation, les 15 kilomètres de VTT et les 7,2 kilomètres de course à pied en 1h05’. Il a devancé de plus de deux minutes Kenny Singelé du Locle et Yvan Jeannerod de Fleurier. Sur la même distance et dans la même catégorie « Elites » mais dans le tableau féminin, victoire de Joanna Ryter de Colombier en 1h16’. Elle précède de plus de trois minutes Valerie Schmidt de la Chaux-de-Fonds et Lyne Dubois de la Ferrière. L’événement, organisé par la FSG La Neuveville, a attiré 250 participants, toutes catégories confondues. /bbo