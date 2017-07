Lauenstein remporte les Rochers de Tablettes

Marc Lauenstein évidemment.

En course à pied, le Subiéreux s'est imposé samedi lors du 15e Trophée des Rochers de Tablettes. L'orienteur a pris le premier temps en 1 heure 13 minutes et 16 secondes. Habituellement disputée entre Rochefort et La Tourne, la course s'est offerte une version longue de 17 kilomètres à la place des 5 kilomètres traditionnels.

Marc Lauenstein est tout de même parti avec une petite longueur d'avance vu que les organisateurs ont laissé le coureur neuchâtelois tester ce parcours plus long et le valider avant le jour de la course. /jha