FIDUCIAIRE|SUISSE, un label de qualité fiable sur le marché

Les fiduciaires membres de FS peuvent proposer des services comprenant entre autres la création et gestion d’entreprise, la tenue de la comptabilité, l’administration du personnel et les questions liées aux assurances sociales, le conseil juridique et fiscal, la mise en place de controlling interne, la succession et transmission d’entreprises, l’établissement de business plans ainsi que des prestations d’audit pour celles disposant de l’agrément ASR.

L’adhésion obéit à des critères de sélection stricts. Tous les membres de FIDUCIAIRE | SUISSE se distinguent par leur qualification professionnelle, leur expérience, leur intégrité et leur fiabilité.