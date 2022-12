La Science Chrétienne à Neuchâtel se présente

Mary Baker Eddy, qui a découvert et fondé la Science Chrétienne, définit cette science comme «­ la loi de Dieu, la loi du bien... ­» (Rudiments de la Science divine). Cette compréhension approfondie de Dieu en tant qu’amour infini et bonté immuable inspire en chacun des prières qui amènent la guérison, la régénération et le rétablissement.



En 1866, une blessure jugée fatale força Mary Baker Eddy à se tourner sans réserve vers Dieu. Ayant ouvert sa Bible, elle tomba sur un passage relatant comment Jésus guérit un homme de façon instantanée et complète. Une perception nouvelle de Dieu en tant qu’Esprit, en tant qu’unique réalité, l’envahit soudain et elle se trouva instantanément guérie. Elle désira alors comprendre comment et pourquoi elle avait été guérie. Durant les années qui suivirent, elle poursuivit sa quête et découvrit dans la Bible les lois divines fondamentales qui formeront le socle de ses enseignements et de sa pratique de la Science Chrétienne.



A cette époque, Mary Baker Eddy prenait déjà des notes sur ces guérisons, notes qu’elle développera plus tard dans son ouvrage principal, Science et Santé avec la Clef des Ecritures, qui contient l’exposé complet de la Science Chrétienne et de la pratique de la guérison et de la régénération spirituelles.