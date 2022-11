Une cure de jouvence pour une locomotive du Vapeur Val-de-Travers

L’association Vapeur Val-de-Travers a pour but la sauvegarde, la rénovation et l’exploitation de son patrimoine historique acquis durant plus de 35 années d’existence.



C’est en 1983, à la suite du 100ème anniversaire de la compagnie régionale du Val-de-Travers (RVT), que l’idée de constituer une association pour exploiter des trains historiques a germé dans la tête de quelques protagonistes. En effet, lors de cette commémoration, divers convois à vapeur entre Fleurier, Buttes, St-Sulpice/NE et Travers ont été réalisés. Sous l’influence d’une poignée de passionnés, l’association a été créée. Ce qui n'était alors qu'un terrain vague est devenu au fil des années un complexe de trois dépôts abritant une dizaine de locomotives et autant de wagons.



L’association Vapeur Val-de-Travers exploite son matériel roulant de mai à octobre. Principalement au Val-de-Travers ou jusqu’à Neuchâtel ou encore sur la ligne belvédère franco-suisse des Verrières. Des trains spéciaux sur de plus longues distances sont parfois assurés.

C’est ainsi que plusieurs milliers de visiteurs peuvent, chaque année, découvrir le magnifique berceau de l’absinthe, l'Arc jurassien, et ses nombreux sites touristiques.

Participez à ce projet en versant un don à l’association.