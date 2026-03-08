Les Suisses disent oui au maintien de l'argent liquide

L'argent liquide sera inscrit dans la Constitution. Les Suisses ont voté sur une initiative ...
Les Suisses disent oui au maintien de l'argent liquide

Argent liquide: le contre-projet du gouvernement l'emporte à 73%

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

L'argent liquide sera inscrit dans la Constitution. Les Suisses ont largement validé le contre-projet direct du gouvernement à 73%, selon la projection de gfs.bern. Ils ont en revanche rejeté l'initiative populaire à 55%. Les deux textes visaient le même objectif.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le salaire minimum genevois est réduit pour les jobs d'été

Le salaire minimum genevois est réduit pour les jobs d'été

Économie    Actualisé le 08.03.2026 - 12:17

Les Suisses refusent d'abaisser la redevance radio-TV à 200 francs

Les Suisses refusent d'abaisser la redevance radio-TV à 200 francs

Économie    Actualisé le 08.03.2026 - 12:33

Médias, mariage, argent et climat au programme des votations

Médias, mariage, argent et climat au programme des votations

Économie    Actualisé le 08.03.2026 - 04:33

Moyen-Orient: 4000 Suisses encore signalés sur Travel Admin App

Moyen-Orient: 4000 Suisses encore signalés sur Travel Admin App

Économie    Actualisé le 07.03.2026 - 16:47

Articles les plus lus