L'UE et les pays du Golfe appellent à éviter l'escalade

Les dirigeants de l'Union européenne et de six Etats du Golfe, réunis en sommet à Bruxelles, ont uni leurs voix mercredi pour appeler à éviter un embrasement général au Moyen-orient.

Ce sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE et du Conseil de coopération du Golfe (CCG) - Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar - est une première.

'Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir et mobiliser toutes nos compétences diplomatiques pour arrêter l'escalade extrêmement dangereuse' au Moyen-Orient, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au début de cette réunion qu'elle a qualifiée d''historique'.

Les opérations militaires d'Israël à Gaza et au Liban, ainsi que le risque d'une guerre régionale plus large, étaient au coeur des discussions.

/ATS