ABB acquiert le finlandais Netcontrol, pas de prix

Le conglomérat d'électrotechnique ABB a jeté son dévolu sur le spécialiste finlandais de l'automatisation ...
Le conglomérat d'électrotechnique ABB a jeté son dévolu sur le spécialiste finlandais de l'automatisation des réseaux électriques Netcontrol et sa centaine de collaborateurs. Les contours financiers de l'opération font l'objet d'une clause de confidentialité.

La finalisation de la transaction est agendée au premier trimestre de l'année prochaine, indique un communiqué du groupe zurichois diffusé jeudi. Les produits et services de Netcontrol seront alors intégrés au sein de la gamme Distribution Solutions d'ABB,

