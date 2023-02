Des vaccins à ARN messager mûrs contre certains types de cancer

Des vaccins à ARN messager montrent des résultats encourageants contre certains types de cancer. Un remboursement de ce type de traitement pourrait voir le jour ces prochaines années en Suisse, selon Solange Peters, cheffe du service d'oncologie médicale du CHUV.

'Pour la première fois dans une maladie qu'on connaît bien qui est le mélanome, un de ces vaccins produits par Moderna et Merck montre des bénéfices larges', assure la doctoresse au micro de la RTS mardi matin. Le risque de récidive est considérablement réduit après une opération du mélanome avec l'utilisation de ce vaccin, selon une étude de mi-parcours.

La Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis a donné une autorisation précoce pour utiliser ce traitement, précise Solange Peters. En Suisse, des tests de vaccins sont effectués dans les cinq hôpitaux du pays, ajoute-t-elle. 'Quand est-ce qu'on aura un remboursement en Europe et en Suisse? Il faut encore attendre quelques années mais pas 20 ans. On parle des années qui viennent probablement', assure encore la cancérologue.

/ATS