Creux-du-Van: aménagements pour le public et la qualité paysagère

Le canton de Neuchâtel met deux projets d’aménagement à l’enquête publique sur le haut-plateau du Creux-du-Van à réaliser cette année. Ceux-ci répondent à l'affluence observée ces dernières années qui a engendré une importante érosion du sol et de la végétation.

'Le constat est semblable sur certains tronçons très utilisés dans les pâturages', a fait savoir vendredi l'Etat de Neuchâtel. Les mesures s'inscrivent dans le cadre de l'entrée en vigueur en 2023 du plan d’affectation cantonal (PAC) de la zone qui vise 'à protéger ce site emblématique et à réglementer les activités qui s’y déroulent'.

Le premier projet améliorera le confort et la sécurité du point de vue du Soliat. Concrètement, des cheminements seront construits avec quelques marches dans les endroits en plus forte pente. Ils relieront plusieurs surfaces aménagées avec du calcaire d’origine locale, qui accueilleront les visiteurs et visiteuses.

La qualité paysagère du lieu en bénéficiera également, précise le communiqué. En effet, la végétation pourra se développer sur les surfaces qui ne seront pas modifiées.

Vaud aussi

Le second projet proposera aux promeneuses et promeneurs un sentier 'bien marqué et agréable à parcourir' dans les secteurs de pâturage très utilisés et qui sont devenus difficiles à emprunter. L’objectif ici consiste à canaliser le public pour éviter le piétinement de la végétation sur une grande largeur.

Là aussi, grâce à l’utilisation de matériaux d’origine locale, la qualité paysagère du lieu sera améliorée. Le canton de Vaud déposera en outre une demande pour des aménagements similaires sur son territoire, dans le périmètre de la décision de classement (DC) du haut-plateau du Creux-du-Van

Les projets, dont les réalisations interviendront cette année, ont été accompagnés par la commission intercantonale du PAC et de la DC de l'espace concerné. Cet organe consultatif réunit des représentants des milieux intéressés des deux cantons (agriculture, propriétaires, exploitants, tourisme et protection de la nature).

/ATS