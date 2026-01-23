Levée de la détention provisoire de Jacques Moretti contre caution

Photo: Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

Jacques Moretti, le propriétaire du bar 'Le Constellation' à Crans-Montana qui a pris feu la nuit du Nouvel An, faisant 40 morts et 116 blessés, peut sortir de prison. Le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a annoncé vendredi la levée de sa détention provisoire.

/ATS
 

