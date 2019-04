On chantera bientôt en français à Saignelégier

Les artistes francophones bientôt mis à l’honneur. La 52e édition de la Médaille d’Or de la chanson aura lieu vendredi et samedi à Saignelégier. Le concours musical réunit depuis un demi-siècle des musiciens de Suisse et d’autres pays francophones pour les aider à se faire connaître. Sur les 150 dossiers reçus, le comité d’organisation a sélectionné 15 artistes et groupes. Après une annulation de dernière minute, c’est 14 candidats qui se succéderont sur scène, avec une belle somme d’argent à la clé.





Plus qu'un concours, un tremplin pour les artistes

Les récompenses iront plus loin puisque des programmateurs musicaux offriront également des contrats à certains des participants. Comme l’explique Valérie Boillat, la présidente du comité d’organisation, c’est bien là le but premier de la manifestation : aider les artistes à se faire connaître et à se créer un réseau. De nombreux programmateurs musicaux romands sont ainsi invités et sont susceptibles de proposer des concerts aux artistes qu’ils apprécient. Plusieurs salles de concert sont d’ailleurs déjà annoncées pour remettre des prix de ce type. Les explications de Valérie Boillat :