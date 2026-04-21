Tous les deux ans, à Boudevilliers, on voyage dans le temps. Malabar City, quinzième édition, c’est du vendredi 8 au dimanche 10 mai. Comme le veut la tradition, la rue du Collège devient pour l’occasion un village du Far West avec décor et ambiance dignes d’un western. Les cowboys et cowgirls sont encouragés à venir costumés et il y a même une prison pour les gibiers de potence !

Malabar City, c’est une des rares fêtes de village du Val-de-Ruz, dont l’envergure s’étend au-delà de Boudevilliers et en fait plutôt aujourd’hui un rendez-vous d’importance régionale. Les organisateurs comptent sur la présence d’environ 2'000 personnes sur les trois jours, dont certaines font le déplacement d’assez loin, parfois même de l’autre côté de la frontière. « Nous avons bonne réputation ! » s’enthousiasme Florian Steiner, de la Société de loisirs de Boudevilliers.





Une programmation country et rock

Convivialité, animations et restauration sont proposés tout au long de la fête. À partir de 17h, les soirées sont musicales. Le vendredi, soirée rock énergique avec une formation du Val-de-Ruz, SKPAD, suivi d’un tribute band du groupe français Téléphone. Le samedi est country avec les Country Coyotes et Western Girls. Le dimanche, Richard Memphis proposera une animation musicale toute la journée et à partir de 17h, le groupe Night Train présentera son nouvel album.

Le dimanche est consacré aux familles, avec plusieurs activités au programme : taureau mécanique, grimage sous le tipi, l’activité ludique Mala-mine et bien sûr la Fête des mères.





Plus de trois décennies d’histoire

Malabar City a trente ans. La manifestation est née en 1996. Elle s’est tenue tous les deux ans à l’exception d’une pause en 2022 en raison du Covid. Le comité d’organisation est épaulé par plus d’une centaine de bénévoles et prépare une édition environ huit mois à l’avance.

Depuis ses origines, c’est la Société de loisirs de Boudevilliers qui met sur pied la manifestation. Pour l’anecdote, cette institution s’est constituée en 1987 pour organiser la réception officielle de Jacques Balmer, citoyen du village qui avait accédé cette année-là à la présidence du Grand Conseil neuchâtelois. Le groupe de volontaires qui s’était réuni à cette occasion y a pris goût et a mis sur pied les Grandes fêtes de Boudevilliers, puis Malabar City. En alternance, elle organisait également le Tiré du billon, devenu le Tracteur pulling, abandonné en 2014 pour se concentrer sur un seul événement bisannuel.

Quant aux « Malabars », c’est comme ça qu’on appelle les habitants de Boudevilliers (certains les surnomment également les Pacotiers). Selon les historiens, ils ont hérité de ce sobriquet parce qu'ils aidaient les chars à monter la route de la Vue-des-Alpes, ce qui réclamait une grande force physique. /jhi