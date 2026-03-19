« Le Lac » en avant-première dans le canton de Neuchâtel

Trois projections du long-métrage de Fabrice Aragno sont prévues ce week-end à Couvet, Neuchâtel ...
« Le Lac » en avant-première dans le canton de Neuchâtel

Trois projections du long-métrage de Fabrice Aragno sont prévues ce week-end à Couvet, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds en présence du réalisateur. Bernard Stamm, qui joue dans le film, sera aussi présent.

« Le Lac » de Fabrice Aragno est projeté en avant-première ce week-end dans le canton de Neuchâtel. « Le Lac » de Fabrice Aragno est projeté en avant-première ce week-end dans le canton de Neuchâtel.

« Le Lac » de Fabrice Aragno est projeté en avant-première ce week-end dans le canton de Neuchâtel. Il s’agit du 1er long-métrage de fiction du cinéaste neuchâtelois. L’histoire est celle d’un couple, Anna et Vincent, incarnés par l’actrice française Clotilde Courau et le navigateur genevois Bernard Stamm, qui se lance dans une régate de plusieurs jours et de plusieurs nuits sur un lac. Un film qui présente très peu de personnages, peu de dialogues et pas de musique. Pour le réalisateur, il ne s’agit pas de casser les codes du cinéma, au contraire, comme il l’a expliqué jeudi dans La Matinale. « Je les retrouve. Je les reprends à bras le corps. (…) Parce qu’au début on dit que le cinéma était muet, mais il était plutôt silencieux ou alors sonore. » C’est un film qui parle peu, relève Fabrice Aragno, mais qui nous parle. Le couple, qui se jette dans cette course de voile, le fait « pour remettre de la vie dans les choses. Le film raconte les mouvements de la vie, l’amour et, à l’opposé, la perte peut-être celle du temps, des sentiments. Et ils (ndlr : le couple) ont besoin de se projeter dans les éléments pour retrouver des flux élémentaires de vie. » Fabrice Arargno décrit son film comme une immersion dans ce lac. Il explique l’absence de musique en indiquant qu’il s’agit de l’histoire du couple qui veut « se jeter dans les éléments pour briser le vide qu’il y a en eux, pour redonner vie aux choses ». Or, la musique serait un élément qui vient de la rive. La bande sonore est donc uniquement composée de sons naturels.

Entretien avec Fabrice Aragno

Ecouter le son

« Le Lac » est projeté samedi en avant-première au Colisée à Couvet à 15h30, au cinéma des Arcades à Neuchâtel à 18h et dimanche à 11h à l’ABC à La Chaux-de-Fonds. Fabrice Aragno et Bernard Stamm seront présents lors de ces projections. Le film sort en salle mercredi 25 mars. /sma


 

Actualités suivantes

Trois Lauréats pour les prix Bachelin & Kunz 2025

Trois Lauréats pour les prix Bachelin & Kunz 2025

Région    Actualisé le 19.03.2026 - 10:37

La Foire du Livre s’offre une pause cette année et quitte Le Locle

La Foire du Livre s’offre une pause cette année et quitte Le Locle

Région    Actualisé le 19.03.2026 - 10:37

Le MIH rouvrira durant les vacances de Pâques

Le MIH rouvrira durant les vacances de Pâques

Région    Actualisé le 19.03.2026 - 10:04

Les lattes de ski de fond sont définitivement rangées

Les lattes de ski de fond sont définitivement rangées

Région    Actualisé le 19.03.2026 - 08:21

Articles les plus lus

Le bénéfice net du Swatch Group a chuté de près de 90% en 2025

Le bénéfice net du Swatch Group a chuté de près de 90% en 2025

Région    Actualisé le 18.03.2026 - 17:46

Les lattes de ski de fond sont définitivement rangées

Les lattes de ski de fond sont définitivement rangées

Région    Actualisé le 19.03.2026 - 08:21

Le MIH rouvrira durant les vacances de Pâques

Le MIH rouvrira durant les vacances de Pâques

Région    Actualisé le 19.03.2026 - 10:04

La Foire du Livre s’offre une pause cette année et quitte Le Locle

La Foire du Livre s’offre une pause cette année et quitte Le Locle

Région    Actualisé le 19.03.2026 - 10:37

Plus d’un million pour le sport au Landeron

Plus d’un million pour le sport au Landeron

Région    Actualisé le 18.03.2026 - 15:45

Le bénéfice net du Swatch Group a chuté de près de 90% en 2025

Le bénéfice net du Swatch Group a chuté de près de 90% en 2025

Région    Actualisé le 18.03.2026 - 17:46

Les lattes de ski de fond sont définitivement rangées

Les lattes de ski de fond sont définitivement rangées

Région    Actualisé le 19.03.2026 - 08:21

Le MIH rouvrira durant les vacances de Pâques

Le MIH rouvrira durant les vacances de Pâques

Région    Actualisé le 19.03.2026 - 10:04

Certains salaires minimaux neuchâtelois pourraient être gelés

Certains salaires minimaux neuchâtelois pourraient être gelés

Région    Actualisé le 18.03.2026 - 12:45

Plus d’un million pour le sport au Landeron

Plus d’un million pour le sport au Landeron

Région    Actualisé le 18.03.2026 - 15:45

Le bénéfice net du Swatch Group a chuté de près de 90% en 2025

Le bénéfice net du Swatch Group a chuté de près de 90% en 2025

Région    Actualisé le 18.03.2026 - 17:46

Le canton de Neuchâtel veut mieux lutter contre le surendettement

Le canton de Neuchâtel veut mieux lutter contre le surendettement

Région    Actualisé le 18.03.2026 - 18:04