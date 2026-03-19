« Le Lac » en avant-première dans le canton de Neuchâtel

« Le Lac » de Fabrice Aragno est projeté en avant-première ce week-end dans le canton de Neuchâtel. Il s’agit du 1er long-métrage de fiction du cinéaste neuchâtelois. L’histoire est celle d’un couple, Anna et Vincent, incarnés par l’actrice française Clotilde Courau et le navigateur genevois Bernard Stamm, qui se lance dans une régate de plusieurs jours et de plusieurs nuits sur un lac. Un film qui présente très peu de personnages, peu de dialogues et pas de musique. Pour le réalisateur, il ne s’agit pas de casser les codes du cinéma, au contraire, comme il l’a expliqué jeudi dans La Matinale. « Je les retrouve. Je les reprends à bras le corps. (…) Parce qu’au début on dit que le cinéma était muet, mais il était plutôt silencieux ou alors sonore. » C’est un film qui parle peu, relève Fabrice Aragno, mais qui nous parle. Le couple, qui se jette dans cette course de voile, le fait « pour remettre de la vie dans les choses. Le film raconte les mouvements de la vie, l’amour et, à l’opposé, la perte peut-être celle du temps, des sentiments. Et ils (ndlr : le couple) ont besoin de se projeter dans les éléments pour retrouver des flux élémentaires de vie. » Fabrice Arargno décrit son film comme une immersion dans ce lac. Il explique l’absence de musique en indiquant qu’il s’agit de l’histoire du couple qui veut « se jeter dans les éléments pour briser le vide qu’il y a en eux, pour redonner vie aux choses ». Or, la musique serait un élément qui vient de la rive. La bande sonore est donc uniquement composée de sons naturels.