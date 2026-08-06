Deux délits de chauffards entre La Vue-des-Alpes et La Chaux-de-Fonds

Deux chauffards pincés à 161 km/h et 140 km/h dans un tronçon limité à 80 km/h. Les deux cas ont été constatés au lieu-dit Plat-de-Boinod en direction de La Chaux-de-Fond par le radar semi-stationnaire « Wall-E », selon les informations transmises par la police cantonale jeudi. Le premier est survenu le lundi 27 juillet aux alentours de 20h, et concerne un ressortissant syrien domicilié dans les Montagnes neuchâteloises. Le second, celui mesuré à 140 km/h, a été constaté le samedi 1er août peu avant 14h. Le conducteur est un ressortissant italien domicilié dans le canton de Genève.

Les conducteurs n’ont pas été interceptés directement. Leurs permis de conduire ont été saisis. Ils ont ensuite été convoqués afin d’être entendus. Les deux automobilistes ont été dénoncés au Ministère public et encourent une peine privative de liberté d’un an ainsi qu’un retrait du permis de conduire de deux ans. /comm-jad