Deux délits de chauffards entre La Vue-des-Alpes et La Chaux-de-Fonds

Deux automobilistes ont été contrôlés à 161 km/h et 140 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h ...
Deux délits de chauffards entre La Vue-des-Alpes et La Chaux-de-Fonds

Deux automobilistes ont été contrôlés à 161 km/h et 140 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h lundi soir, annonce la police neuchâteloise ce jeudi.

Deux conducteurs ont été flashés à 161 km/h et 140 km/h dans un tronçon limité à 80 km/h. (Photo d'illustration libre de droit). (Photo d'illustration libre de droits) Deux conducteurs ont été flashés à 161 km/h et 140 km/h dans un tronçon limité à 80 km/h. (Photo d'illustration libre de droit). (Photo d'illustration libre de droits)

Deux chauffards pincés à 161 km/h et 140 km/h dans un tronçon limité à 80 km/h. Les deux cas ont été constatés au lieu-dit Plat-de-Boinod en direction de La Chaux-de-Fond par le radar semi-stationnaire « Wall-E », selon les informations transmises par la police cantonale jeudi. Le premier est survenu le lundi 27 juillet aux alentours de 20h, et concerne un ressortissant syrien domicilié dans les Montagnes neuchâteloises. Le second, celui mesuré à 140 km/h, a été constaté le samedi 1er août peu avant 14h. Le conducteur est un ressortissant italien domicilié dans le canton de Genève.

Les conducteurs n’ont pas été interceptés directement. Leurs permis de conduire ont été saisis. Ils ont ensuite été convoqués afin d’être entendus. Les deux automobilistes ont été dénoncés au Ministère public et encourent une peine privative de liberté d’un an ainsi qu’un retrait du permis de conduire de deux ans. /comm-jad


 

Actualités suivantes

Le taux de chômage reste stable à Neuchâtel

Le taux de chômage reste stable à Neuchâtel

Région    Actualisé le 06.08.2026 - 10:04

Un câble de téléski détendu a causé la fermeture de la route entre Chasseral et les Savagnières

Un câble de téléski détendu a causé la fermeture de la route entre Chasseral et les Savagnières

Région    Actualisé le 05.08.2026 - 18:25

La route cantonale de Saint-Blaise se refait une santé

La route cantonale de Saint-Blaise se refait une santé

Région    Actualisé le 06.08.2026 - 06:54

Utiliser l’eau du lac pour refroidir ou chauffer nos bâtiments

Utiliser l’eau du lac pour refroidir ou chauffer nos bâtiments

Région    Actualisé le 05.08.2026 - 14:53

Articles les plus lus

Un septuagénaire grièvement blessé à Sainte-Croix

Un septuagénaire grièvement blessé à Sainte-Croix

Région    Actualisé le 05.08.2026 - 10:47

Le Canton de Neuchâtel veut tirer le loup mâle de la Brévine

Le Canton de Neuchâtel veut tirer le loup mâle de la Brévine

Région    Actualisé le 05.08.2026 - 11:20

Utiliser l’eau du lac pour refroidir ou chauffer nos bâtiments

Utiliser l’eau du lac pour refroidir ou chauffer nos bâtiments

Région    Actualisé le 05.08.2026 - 14:53

La route cantonale de Saint-Blaise se refait une santé

La route cantonale de Saint-Blaise se refait une santé

Région    Actualisé le 06.08.2026 - 06:54

La communauté de l’alpinisme pleure l’un des siens

La communauté de l’alpinisme pleure l’un des siens

Région    Actualisé le 04.08.2026 - 17:28

Une nuit sans lumière pour les Perséides

Une nuit sans lumière pour les Perséides

Région    Actualisé le 05.08.2026 - 10:45

Un septuagénaire grièvement blessé à Sainte-Croix

Un septuagénaire grièvement blessé à Sainte-Croix

Région    Actualisé le 05.08.2026 - 10:47

Le Canton de Neuchâtel veut tirer le loup mâle de la Brévine

Le Canton de Neuchâtel veut tirer le loup mâle de la Brévine

Région    Actualisé le 05.08.2026 - 11:20