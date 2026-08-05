Une nuit sans lumière pour les Perséides

Dans la nuit du 12 au 13 août, les Perséides, véritable essaim de météores, seront visibles ...
Une nuit sans lumière pour les Perséides

Dans la nuit du 12 au 13 août, les Perséides, véritable essaim de météores, seront visibles dans le ciel de la région. Pour l’occasion, les villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel éteindront leur éclairage public.

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle éteindront leur éclairage public pour la Nuit des Perséides. (Photo : Fabrice Chapuis) Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle éteindront leur éclairage public pour la Nuit des Perséides. (Photo : Fabrice Chapuis)

L’obscurité sera de mise, dans la nuit du 12 au 13 août. A l’occasion du pic d’activité des Perséides, les trois communes verront leur éclairage public éteint, indique Viteos dans un communiqué, afin de limiter la pollution lumineuse. Pour des questions de sécurité, la trame lumineuse sera maintenue sur les axes principaux.

Pour la ville de Neuchâtel, différents rendez-vous gratuits sont proposés au public le soir du 12 août. Une promenade guidée à la découverte de la faune nocturne est prévue à 21h à Cormondrèche. La Société neuchâteloise d’astronomie, elle, accueillera le public dès 22h dans la cour du collège du Crêt-du-Chêne, à La Coudre. Les participants pourront observer les Perséides au télescope et découvrir les principaux objets visibles dans le ciel estival, sous réserve d’un ciel dégagé.

La réduction de la pollution lumineuse permettra également de questionner l’impact de l’éclairage public sur la biodiversité, rappellent Viteos et la Ville de Neuchâtel. /comm-bla 


 

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