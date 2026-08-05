Une nuit sans lumière pour les Perséides

L’obscurité sera de mise, dans la nuit du 12 au 13 août. A l’occasion du pic d’activité des Perséides, les trois communes verront leur éclairage public éteint, indique Viteos dans un communiqué, afin de limiter la pollution lumineuse. Pour des questions de sécurité, la trame lumineuse sera maintenue sur les axes principaux.

Pour la ville de Neuchâtel, différents rendez-vous gratuits sont proposés au public le soir du 12 août. Une promenade guidée à la découverte de la faune nocturne est prévue à 21h à Cormondrèche. La Société neuchâteloise d’astronomie, elle, accueillera le public dès 22h dans la cour du collège du Crêt-du-Chêne, à La Coudre. Les participants pourront observer les Perséides au télescope et découvrir les principaux objets visibles dans le ciel estival, sous réserve d’un ciel dégagé.

La réduction de la pollution lumineuse permettra également de questionner l’impact de l’éclairage public sur la biodiversité, rappellent Viteos et la Ville de Neuchâtel. /comm-bla