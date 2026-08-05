Un câble de téléski détendu a causé la fermeture de la route entre Chasseral et les Savagnières

Ce mercredi, il était impossible de circuler sur le tronçon qui relie les Savagnières au Chasseral ...
Un câble de téléski détendu a causé la fermeture de la route entre Chasseral et les Savagnières

Ce mercredi, il était impossible de circuler sur le tronçon qui relie les Savagnières au Chasseral. Un câble affaissé en était la cause. 

Un câble du téléski s’est légèrement affaissé, empêchant les camions et autres grands véhicules de circuler normalement. (Photo : illustration libre) Un câble du téléski s’est légèrement affaissé, empêchant les camions et autres grands véhicules de circuler normalement. (Photo : illustration libre)

Ce mercredi, la route entre Chasseral et les Savagnières a été fermée de manière préventive. La faute à un câble du téléski qui s’est légèrement affaissé, empêchant les camions et autres grands véhicules de circuler normalement. Par mesure de sécurité, l’Office des Ponts et chaussées a fermé la route à la hauteur des Plânes. L’accès à la Métairie de Dombresson a été restreint, il était possible d’y accéder par le Plateau de Diesse ou Lignières. Une signalisation était mise en place. Les raisons de ce câble détendu sont encore inconnues, des investigations sont en cours. La circulation a pu reprendre normalement vers 16h30./rik


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