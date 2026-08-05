Le Canton de Neuchâtel veut tirer le loup mâle de la Brévine

Entre le 4 et le 26 juillet 2026, huit bovins ont été tués ou blessés lors de plusieurs attaques survenues sur le territoire de la meute de la vallée de la Brévine. La localisation des prédations et les constats réalisés par les gardes-faune permettent de les attribuer à cette meute.

Les analyses génétiques, dont les résultats ont été reçus en début de semaine, ont confirmé que deux prédations sont imputables au mâle reproducteur. Les conditions prévues par la législation fédérale sont donc réunies.

La demande adressée à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) concerne uniquement ce loup. La loi fédérale sur la chasse permet la régulation d’un individu d’une meute lorsqu’il adopte un comportement jugé indésirable, notamment lorsqu’il attaque de manière répétée des bovidés ou des équidés, les tuant ou les blessant gravement.

L’OFEV examine donc désormais si une autorisation de régulation peut être délivrée. /comm-bla