La route cantonale de Saint-Blaise se refait une santé

La deuxième étape de la reconstruction complète du tronçon entre le carrefour du Brel et le giratoire du Vieux-Pressoir à Saint-Blaise débutera lundi prochain et s’achèvera à la fin de l’été 2028. L’objectif : réaménager un secteur jugé trop vétuste.
C’est un tronçon qui n’a pas fini de mettre les automobilistes à rude épreuve. La route cantonale du bas de Saint-Blaise sera perturbée par des travaux de réaménagement dès lundi prochain, et ce jusqu’à la fin de l’été 2028. Le coût de l'opération est estimé à 7 millions de francs, dont 2,7 millions financés par le Canton de Neuchâtel et 2 millions par la Commune de Laténa. Comme pour la première étape des travaux, réalisée entre Monruz et Hauterive, l’objectif principal est de réaménager la chaussée ainsi que de déployer le réseau de chauffage à distance. Des aménagements qui profiteront aussi bien aux automobilistes qu’aux habitants. « Le but, c’est de redonner de la place aux piétons, à l’arborisation et aux cyclistes », explique le chef de l’office de l’entretien au service des ponts et chaussées du Canton de Neuchâtel, Dominique Flückiger. Pour l’heure, il faudra prendre son mal en patience pour traverser Saint-Blaise, déjà souvent engorgé lorsqu’un accident se produit sur l’autoroute. « Quand l’autoroute est fermée, ça bouchonne. Ce sera pareil durant les travaux », admet le chef de service.
Dominique Flückiger : « L'état de la chaussée nécessite des travaux. »
Une qualité de vie améliorée
Le but des travaux est aussi d’améliorer la qualité de vie dans le village de Saint-Blaise. Les derniers travaux d’entretien réalisés remontent à la fin des années 1990. « L’état de la chaussée nécessite des travaux. Cela nous donne l’opportunité de réaménager complètement le secteur », explique Dominique Flückiger.
Parmi ces nouveaux aménagements : un redimensionnement des voies de circulation offrant plus d’espace aux piétons, deux bandes cyclables et des surfaces végétalisées permettant de lutter contre les îlots de chaleur. « Pour les piétons, ce sera nettement plus agréable. La qualité de la mobilité sera améliorée », souligne-t-il.
Si la priorité est d’abord donnée au tronçon côté Saint-Blaise, c’est en raison des travaux liés au chauffage à distance. À la différence de la future station de pompage du Nid-du-Crô, qui valorisera l’énergie thermique du lac, le dispositif mis en place à Saint-Blaise récupérera la chaleur de la raffinerie de Cressier. « C’est ce qui prend le plus de temps et c’est un point important du plan climat cantonal. L’accent est donc mis sur l’installation de ce dispositif », conclut Dominique Flückiger.
« Pour les piétons ce sera nettement plus agréable. »
Le trafic bidirectionnel sera maintenu durant toute la durée des travaux. Ces derniers débuteront lundi prochain et s'achèveront à la fin de l'été 2028. /ave