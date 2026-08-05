La route cantonale de Saint-Blaise se refait une santé

Une qualité de vie améliorée

Le but des travaux est aussi d’améliorer la qualité de vie dans le village de Saint-Blaise. Les derniers travaux d’entretien réalisés remontent à la fin des années 1990. « L’état de la chaussée nécessite des travaux. Cela nous donne l’opportunité de réaménager complètement le secteur », explique Dominique Flückiger.

Parmi ces nouveaux aménagements : un redimensionnement des voies de circulation offrant plus d’espace aux piétons, deux bandes cyclables et des surfaces végétalisées permettant de lutter contre les îlots de chaleur. « Pour les piétons, ce sera nettement plus agréable. La qualité de la mobilité sera améliorée », souligne-t-il.

Si la priorité est d’abord donnée au tronçon côté Saint-Blaise, c’est en raison des travaux liés au chauffage à distance. À la différence de la future station de pompage du Nid-du-Crô, qui valorisera l’énergie thermique du lac, le dispositif mis en place à Saint-Blaise récupérera la chaleur de la raffinerie de Cressier. « C’est ce qui prend le plus de temps et c’est un point important du plan climat cantonal. L’accent est donc mis sur l’installation de ce dispositif », conclut Dominique Flückiger.