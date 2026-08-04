Un coup de frais neuchâtelois va souffler sur la Street Parade

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, une association neuchâteloise défilera avec son ...
Un coup de frais neuchâtelois va souffler sur la Street Parade

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, une association neuchâteloise défilera avec son propre char à la grand-messe de la techno ce samedi à Zurich. Baptisé « un coup de frais en plein mois d'août », ce Love Mobile d’environ 35 mètres mettra à l'honneur la scène électronique régionale et romande grâce à Tech With Us.

Le char de Tech With Us à la Street fera 35 mètres de long et pourra accueillir jusqu'à 175 personnes. (photo : Tech With Us) Le char de Tech With Us à la Street fera 35 mètres de long et pourra accueillir jusqu'à 175 personnes. (photo : Tech With Us)

Un rêve qui devient réalité pour Tech With Us. Ce samedi 8 août, l’association chaux-de-fonnière, active dans le milieu de la techno, participera à la Street Parade de Zurich avec son propre char. Une première pour une association neuchâteloise depuis plus de deux décennies. Ce projet « trottait dans les têtes » au sein de Tech With US et « il a pris forme ces derniers mois », explique son président Alexandre Turrian. « C’est l’évènement techno par excellence en Suisse, même au niveau européen, voire mondial, qui attire un million de personnes. C’est juste incroyable d’y être. » 

Alexandre Turrian : « C’est un rêve qui se réalise. »

Ecouter le son

Pour ce projet, Tech With Us a collaboré avec l’association valaisanne Verbier Music. « C’est le seul char 100% romand de la manifestation parmi la trentaine qui formera le cortège », clame avec fierté Alexandre Turrian.

Baptisé « un coup de frais en plein mois d’août », le char de 35 mètres mettra en avant l’identité des deux régions partenaires. La Chaux-de-Fonds et Verbier partagent un point commun : leur situation en altitude, à plus de 1’000 mètres, et leur caractère montagnard. Cette thématique sera déclinée dans la décoration du Love Mobile, avec une ambiance alpine.


Une expérience qui a un prix

Monter à bord du char Tech With Us représente une expérience particulière, mais elle a un coût. Le billet est proposé à 220 francs et donne accès aux quatre heures d’immersion au cœur de la Street, boissons incluses. « Ce n’est pas à la portée de tout le monde », reconnait Alexandre Turrian. « Mais on fait partie des chars les moins chers. Le prix moyen d’un billet varie entre 250 francs à 300 », ajoute-t-il. Le coût du char s’élève quant à lui « à quelques dizaines de milliers de francs. »

« On paie une expérience un peu exclusive. »

Ecouter le son

Sur les 175 places à disposition, « il en reste une quinzaine », précise encore le président de Tech With Us.

Depuis lundi, les membres de Tech With Us bossent sur leur char. (photo : Tech With Us) Depuis lundi, les membres de Tech With Us bossent sur leur char. (photo : Tech With Us)

Aussi une expérience musicale sur rails

Un train festif baptisé Raving Train reliera Verbier à la Street Parade, avec un arrêt notamment prévu à Neuchâtel à 10h. L’ambiance musicale sera assurée par le duo de DJs neuchâtelois Sigis en B2B avec Lefaey.

« Une petite surprise est prévue dans le train… la présence d’une des têtes d’affiche du char. »

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Environ 200 personnes pourront grimper dans ce train spécial qui ne manquera pas de faire monter la température avant l’arrivée à Zurich. /jpp


 

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