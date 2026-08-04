Un coup de frais neuchâtelois va souffler sur la Street Parade

Pour ce projet, Tech With Us a collaboré avec l’association valaisanne Verbier Music. « C’est le seul char 100% romand de la manifestation parmi la trentaine qui formera le cortège », clame avec fierté Alexandre Turrian.

Baptisé « un coup de frais en plein mois d’août », le char de 35 mètres mettra en avant l’identité des deux régions partenaires. La Chaux-de-Fonds et Verbier partagent un point commun : leur situation en altitude, à plus de 1’000 mètres, et leur caractère montagnard. Cette thématique sera déclinée dans la décoration du Love Mobile, avec une ambiance alpine.





Une expérience qui a un prix

Monter à bord du char Tech With Us représente une expérience particulière, mais elle a un coût. Le billet est proposé à 220 francs et donne accès aux quatre heures d’immersion au cœur de la Street, boissons incluses. « Ce n’est pas à la portée de tout le monde », reconnait Alexandre Turrian. « Mais on fait partie des chars les moins chers. Le prix moyen d’un billet varie entre 250 francs à 300 », ajoute-t-il. Le coût du char s’élève quant à lui « à quelques dizaines de milliers de francs. »