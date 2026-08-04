Un coup de frais neuchâtelois va souffler sur la Street Parade

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, une association neuchâteloise défilera avec son propre char à la grand-messe de la techno ce samedi à Zurich. Baptisé « un coup de frais en plein mois d'août », ce Love Mobile d’environ 35 mètres mettra à l'honneur la scène électronique régionale et romande grâce à Tech With Us.
Un rêve qui devient réalité pour Tech With Us. Ce samedi 8 août, l’association chaux-de-fonnière, active dans le milieu de la techno, participera à la Street Parade de Zurich avec son propre char. Une première pour une association neuchâteloise depuis plus de deux décennies. Ce projet « trottait dans les têtes » au sein de Tech With US et « il a pris forme ces derniers mois », explique son président Alexandre Turrian. « C’est l’évènement techno par excellence en Suisse, même au niveau européen, voire mondial, qui attire un million de personnes. C’est juste incroyable d’y être. »
Alexandre Turrian : « C’est un rêve qui se réalise. »
Pour ce projet, Tech With Us a collaboré avec l’association valaisanne Verbier Music. « C’est le seul char 100% romand de la manifestation parmi la trentaine qui formera le cortège », clame avec fierté Alexandre Turrian.
Baptisé « un coup de frais en plein mois d’août », le char de 35 mètres mettra en avant l’identité des deux régions partenaires. La Chaux-de-Fonds et Verbier partagent un point commun : leur situation en altitude, à plus de 1’000 mètres, et leur caractère montagnard. Cette thématique sera déclinée dans la décoration du Love Mobile, avec une ambiance alpine.
Une expérience qui a un prix
Monter à bord du char Tech With Us représente une expérience particulière, mais elle a un coût. Le billet est proposé à 220 francs et donne accès aux quatre heures d’immersion au cœur de la Street, boissons incluses. « Ce n’est pas à la portée de tout le monde », reconnait Alexandre Turrian. « Mais on fait partie des chars les moins chers. Le prix moyen d’un billet varie entre 250 francs à 300 », ajoute-t-il. Le coût du char s’élève quant à lui « à quelques dizaines de milliers de francs. »
« On paie une expérience un peu exclusive. »
Sur les 175 places à disposition, « il en reste une quinzaine », précise encore le président de Tech With Us.
Aussi une expérience musicale sur rails
Un train festif baptisé Raving Train reliera Verbier à la Street Parade, avec un arrêt notamment prévu à Neuchâtel à 10h. L’ambiance musicale sera assurée par le duo de DJs neuchâtelois Sigis en B2B avec Lefaey.
« Une petite surprise est prévue dans le train… la présence d’une des têtes d’affiche du char. »
Environ 200 personnes pourront grimper dans ce train spécial qui ne manquera pas de faire monter la température avant l’arrivée à Zurich. /jpp