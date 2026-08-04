La communauté de l’alpinisme pleure l’un des siens

Une passion qui lui a valu la mort. Le célèbre alpiniste Nirmal Purja est décédé jeudi dernier dans une avalanche au Pakistan, au côté de neuf autres personnes. Une annonce faite ce dimanche par le club alpin du Pakistan. Le Britanno-Népalais est réputé dans le milieu de l’alpinisme pour avoir gravi les 14 plus hauts sommets du monde en six mois, en 2019. Un documentaire diffusé sur Netflix retraçait ses exploits.

Au sein de la communauté alpine, la nouvelle a également fait l’effet d’une bombe. Car d’après un alpiniste biennois, Nirmal Purja semblait invincible. Simon Niklaus le suivait depuis longtemps sur les réseaux sociaux avant de le rencontrer à plusieurs reprises. Nirmal Purja représentait une véritable inspiration pour lui. Et sa mort change un peu le regard de la population sur les risques de l’alpinisme. «Les gens commencent à s’indigner des dangers de la montagne, surtout après la sortie de films comme Kaizen qui donnent l’impression que cette pratique est anodine. Mais la montagne est mortelle, ce n’est pas nouveau», regrette Simon Niklaus.