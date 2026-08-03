Un ultime obstacle au skatepark du Locle

Le dernier obstacle du skatepark du Locle est prêt à sortir de terre. Le 24e chantier participatif de l’association SKILL, pour Skate in Le Locle, a débuté ce lundi après-midi. Il durera 15 jours.

Tout le monde est le bienvenu pour donner un coup de main. Il n’y a qu’une condition, avoir au moins dix ans. Depuis 2015, outre le fait de construire un skatepark, ces chantiers participatifs visent à développer les compétences de chacun, explique Jérôme Heim, membres de l’association SKILL. Il s’agit souvent de menuiserie, de travail du béton et du métal.

Cette année, les gens qui viendront donner un coup de main accrocheront aussi une corde plus artistique à leur arc, grâce à la réalisation d’une fresque en lien avec l’emblème du lieu : le Locle Ness.