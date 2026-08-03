Un ultime obstacle au skatepark du Locle

Le 24e chantier de l’association SKILL a démarré ce lundi. Il vise à réaliser une dernière structure pour compléter le site. Une fresque verra aussi le jour en lien avec l’emblème des lieux le Locle Ness. Un test en vue de lcdf27.
Le dernier obstacle du skatepark du Locle est prêt à sortir de terre. Le 24e chantier participatif de l’association SKILL, pour Skate in Le Locle, a débuté ce lundi après-midi. Il durera 15 jours.
Tout le monde est le bienvenu pour donner un coup de main. Il n’y a qu’une condition, avoir au moins dix ans. Depuis 2015, outre le fait de construire un skatepark, ces chantiers participatifs visent à développer les compétences de chacun, explique Jérôme Heim, membres de l’association SKILL. Il s’agit souvent de menuiserie, de travail du béton et du métal.
Cette année, les gens qui viendront donner un coup de main accrocheront aussi une corde plus artistique à leur arc, grâce à la réalisation d’une fresque en lien avec l’emblème du lieu : le Locle Ness.
Jérôme Heim : « Ça va impliquer une collaboration avec un artiste. »
Pour mener à bien ce projet, les membres de l’association ont convié l’artiste chaux-de-fonnier Dany Petermann Boulala. Il viendra avec un projet, mais rien de définitif. Les personnes présentent sur le chantier participatif pourront donner leur avis, exprimer leurs envies pour arriver à une version du Locle Ness qui convient à chacun.
« Ça va être une œuvre composée de peinture, de mosaïque et de céramique. »
L’élaboration de cette œuvre en peinture, mosaïque et céramique fera office de banc d’essai pour Dany Petermann Boulala et Jérôme Heim. L’année prochaine, dans le cadre de lcdf27, ils ont décroché une des 12 cartes blanches consacrées à l’expérimentation, la participation et le dialogue avec les publics. On les retrouvera au skatepark Park n′Sun de La Chaux-de-Fonds pour un projet qui devrait être un peu similaire.
« Ça sera un ballon d’essai, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas.
Le chantier participatif de l’association SKILL c’est tous les après-midis de cette semaine pour des travaux préparatoires. La semaine prochaine, les participants entrent dans le vif du sujet avec le coulage du béton du dernier obstacle du skatepark lundi et mardi dès 8h. L’œuvre murale sera réalisée du mercredi au samedi à partir de 9h. Une inauguration est prévue le 29 août. /cwi