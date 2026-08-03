Restriction d’utilisation de l’eau à Enges

La consommation « non essentielle » d’eau potable en provenance du réseau est temporairement ...
Restriction d’utilisation de l’eau à Enges

La consommation « non essentielle » d’eau potable en provenance du réseau est temporairement limitée dans le village, annonce la commune de Laténa lundi. Le lavage de véhicule, le remplissage de piscine ou l’arrosage des pelouses sont notamment interdits.

Les habitants d'Enges doivent désormais limiter leur consommation d'eau aux utilisations essentielles. (Photo d'illustration libre de droit) Les habitants d'Enges doivent désormais limiter leur consommation d'eau aux utilisations essentielles. (Photo d'illustration libre de droit)

Les habitants d’Enges sont priés d’économiser l’eau. La commune fusionnée de Laténa a publié ce lundi un arrêté qui restreint l’utilisation de l’eau dans le village. Elle est désormais strictement interdite pour les tâches non essentielles. Les lavages de véhicule, extérieurs ou façade, le remplissage de piscine ou encore l’arrosage des pelouses sont notamment interdits jusqu’à nouvel ordre. La population est ainsi priée de se limiter à l’essentiel concernant la consommation d’eau.

L’arrêté a été émis en lien avec les conditions météorologiques « exceptionnelles » et conformément au règlement de distribution de l’eau potable de l’ancienne commune d’Enges daté du 27 avril 2010, précise le Conseil communal. /comm-jad


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