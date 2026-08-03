Restriction d’utilisation de l’eau à Enges

Les habitants d’Enges sont priés d’économiser l’eau. La commune fusionnée de Laténa a publié ce lundi un arrêté qui restreint l’utilisation de l’eau dans le village. Elle est désormais strictement interdite pour les tâches non essentielles. Les lavages de véhicule, extérieurs ou façade, le remplissage de piscine ou encore l’arrosage des pelouses sont notamment interdits jusqu’à nouvel ordre. La population est ainsi priée de se limiter à l’essentiel concernant la consommation d’eau.

L’arrêté a été émis en lien avec les conditions météorologiques « exceptionnelles » et conformément au règlement de distribution de l’eau potable de l’ancienne commune d’Enges daté du 27 avril 2010, précise le Conseil communal. /comm-jad