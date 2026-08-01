Départ de feu vendredi soir à La Grande Béroche

Un incendie s’est déclaré vendredi soir dans la forêt entre le Plan Jacot et le terrain de ...
Départ de feu vendredi soir à La Grande Béroche

Un incendie s’est déclaré vendredi soir dans la forêt entre le Plan Jacot et le terrain de football en Seraize. Le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Une enquête a été ouverte.

Les pompiers sont intervenus vendredi soir pour éteindre un départ de feu dans une forêt à La Grande Béroche Les pompiers sont intervenus vendredi soir pour éteindre un départ de feu dans une forêt à La Grande Béroche

Un départ de feu signalé à La Grande Béroche vendredi soir. Aux alentours de 18h, le feu s’est déclaré dans la forêt entre le Plan Jacot et le lieu-dit en Seraize, selon la Police neuchâteloise ce samedi. Les pompiers de la région de défense incendie du Littoral ont été rapidement mobilisés sur place. Le feu a été maîtrisé et éteint en quelques minutes. Selon la police, une centaine de mètres carrés ont été brûlés. Une enquête a été ouverte afin de déterminer la cause de cet incendie. Aucune implication humaine n’est, à ce stade, confirmée. /crb


 

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