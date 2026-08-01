Découvrir la ferme à travers ce qu’elle a de meilleur à offrir

Le traditionnel brunch du 1er août a lieu ce samedi à la ferme des Tourbières dans la vallée des Ponts-de-Martel. Environ 900 personnes sont attendues. Reportage au cœur des préparatifs de cette véritable vitrine pour les producteurs locaux.
La ferme des tourbières était comparable à une fourmilière jeudi matin dans la vallée des Ponts-de-Martel. Une quinzaine de personnes s’affairent depuis plusieurs jours au montage des tentes, à la préparation des mets et à la logistique de ce brunch du 1er août « XXL ». L’évènement est une histoire de famille et est organisé depuis une vingtaine d’années. « C’est la quatorzième édition », explique Dylan Robert, qui a grandi sur le domaine familial. Avec son frère jumeau Kevin Robert et sa sœur Delphine Augsburger ainsi que leurs deux conjoints, ils ont repris l’organisation du brunch du 1er août depuis trois ans maintenant.
Entre l’étable et le poulailler de l’exploitation, environ 900 convives sont attendus samedi pour profiter de produits frais et maison. « Tout est fabriqué sur place ou fourni par des producteurs locaux. On peut presque dire que l’on fait tout de A à Z », ajoute notre guide du jour et accessoirement le responsable de l’approvisionnement du brunch. Des produits maison, c’est l’essence du brunch à la ferme selon Kevin Robert, le frère jumeau de Dylan, et ça demande pas mal d’organisation.
Reportage au laboratoire accompagné de Dylan Robert :
Le brunch : une vitrine pour l’agriculture
Parmi les différentes activités au programme de la journée de samedi, des visites de l’exploitation sont proposées au public. Ainsi les curieux, accompagnés d’un ou d’une agricultrice de la ferme, découvriront les étables et le poulailler.
Kevin Robert : « C’est pour expliquer ce que c’est l’agriculture aujourd’hui. »
« Pour nous, c’est important de montrer aux consommateurs d’où vient l’œuf que l’on trouve au supermarché. Le lait, comment il est fabriqué, les produits du terroir, etc. », détaille Kevin Robert. Le brunch est donc avant tout une vitrine pour la ferme des Tourbières, mais aussi pour l’agriculture de manière générale.
« On est conscient que le consommateur à un grand poids. »
Cette année, la ferme des Tourbières est la seule, avec le domaine de Bel-Air à mettre en place cette tradition du brunch du 1er août dans le canton de Neuchâtel. /crb