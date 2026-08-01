Découvrir la ferme à travers ce qu’elle a de meilleur à offrir

La ferme des tourbières était comparable à une fourmilière jeudi matin dans la vallée des Ponts-de-Martel. Une quinzaine de personnes s’affairent depuis plusieurs jours au montage des tentes, à la préparation des mets et à la logistique de ce brunch du 1er août « XXL ». L’évènement est une histoire de famille et est organisé depuis une vingtaine d’années. « C’est la quatorzième édition », explique Dylan Robert, qui a grandi sur le domaine familial. Avec son frère jumeau Kevin Robert et sa sœur Delphine Augsburger ainsi que leurs deux conjoints, ils ont repris l’organisation du brunch du 1er août depuis trois ans maintenant.

Entre l’étable et le poulailler de l’exploitation, environ 900 convives sont attendus samedi pour profiter de produits frais et maison. « Tout est fabriqué sur place ou fourni par des producteurs locaux. On peut presque dire que l’on fait tout de A à Z », ajoute notre guide du jour et accessoirement le responsable de l’approvisionnement du brunch. Des produits maison, c’est l’essence du brunch à la ferme selon Kevin Robert, le frère jumeau de Dylan, et ça demande pas mal d’organisation.