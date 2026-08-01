Accident d’avion à Colombier

Un avion de tourisme s’est retourné samedi matin lors de son atterrissage à l’aérodrome à Colombier ...
Accident d’avion à Colombier

Un avion de tourisme s’est retourné samedi matin lors de son atterrissage à l’aérodrome à Colombier, indique la Police neuchâteloise. Le pilote, seul à bord, a été blessé et conduit à l’hôpital.

Un avion de tourisme s'est écrasé à Colombier, annonce la Police neuchâteloise. Un avion de tourisme s'est écrasé à Colombier, annonce la Police neuchâteloise.

Un avion de tourisme s’écrase à Colombier. Ce samedi peu après 9h30, un appareil de tourisme type Pipistrel Virus s’est retourné lors d’un atterrissage à l’aérodrome, selon un communiqué de la Police neuchâteloise. Le pilote, seul à bord au moment de l’accident, a été blessé à la tête. L’homme de 69 ans a été transporté en ambulance à l’hôpital. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de l’accident. /comm-crb


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