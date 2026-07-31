Nouveau chapitre pour l’hôtel Pattus à St-Aubin

Pour le nouveau gestionnaire, le concept de l’hôtel a totalement changé depuis la reprise : « Nous souhaitons nous consacrer uniquement à l’hôtellerie et à l’appart-hôtel éventuellement pour l’hiver. »





Les appartements protégés en partie conservés

À l’intérieur des murs : 68 chambres pour environ 170 lits. Le complexe compte également des appartements protégés. Lorsque l’ancien exploitant a quitté les lieux, les services dédiés aux séniors se sont arrêtés du jour au lendemain, selon le gestionnaire. « Au moment de la négociation du bail, il y avait 14 aînés dans l’établissement. Aujourd’hui, 10 personnes vivent ici », explique Antoine Perrottet. Campus Lac a accepté de louer les appartements à ces personnes, néanmoins aucun service n’est aujourd’hui en place pour prodiguer des soins. « Des infirmières passent de temps en temps pour certains résidents », ajoute le représentant. Ces appartements protégés sont voués à disparaitre, cependant, pas question de mettre les derniers résidents dehors.