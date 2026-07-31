La piscine du Landeron évacuée

Après de gros coups de vent et par mesure de sécurité, les visiteurs ont été priés de quitter ...
La piscine du Landeron évacuée

Après de gros coups de vent et par mesure de sécurité, les visiteurs ont été priés de quitter les lieux jeudi en fin d’après-midi. L’infrastructure a rouvert ses portes normalement vendredi matin.

L’entier du site de la piscine du Landeron a été évacué jeudi, après les fortes rafales qui ont balayé la région. (Photo : archives) L’entier du site de la piscine du Landeron a été évacué jeudi, après les fortes rafales qui ont balayé la région. (Photo : archives)

Trois à quatre-cents personnes ont été évacuées jeudi vers 17h de la piscine du Landeron. Le site et la région ont essuyé quelques grosses rafales de vent. Les bourrasques ont entrainé la chute de feuilles et de branches sur les pelouses et dans les bassins, peut-on lire sur la page Facebook de la piscine.

Par mesure de sécurité, les responsables ont préféré faire sortir les visiteurs. Après nettoyage du site et contrôle de l’état des arbres, l’infrastructure a pu rouvrir ses portes vendredi matin. /cwi


Actualisé le

 

Actualités suivantes

1er Août : suivez les célébrations nationales en direct

1er Août : suivez les célébrations nationales en direct

Région    Actualisé le 31.07.2026 - 12:25

Nouveau chapitre pour l’hôtel Pattus à St-Aubin

Nouveau chapitre pour l’hôtel Pattus à St-Aubin

Région    Actualisé le 31.07.2026 - 14:47

Un vent de folie sur Les Planchettes

Un vent de folie sur Les Planchettes

Région    Actualisé le 30.07.2026 - 16:37

La Vue-des-Alpes aurait pu se retrouver à court d’eau

La Vue-des-Alpes aurait pu se retrouver à court d’eau

Région    Actualisé le 30.07.2026 - 15:26

Articles les plus lus

Le Lakelive s'apprête à faire vibrer la cité seelandaise pendant dix jours

Le Lakelive s'apprête à faire vibrer la cité seelandaise pendant dix jours

Région    Actualisé le 30.07.2026 - 14:05

La Vue-des-Alpes aurait pu se retrouver à court d’eau

La Vue-des-Alpes aurait pu se retrouver à court d’eau

Région    Actualisé le 30.07.2026 - 15:26

Un vent de folie sur Les Planchettes

Un vent de folie sur Les Planchettes

Région    Actualisé le 30.07.2026 - 16:37

Nouveau chapitre pour l’hôtel Pattus à St-Aubin

Nouveau chapitre pour l’hôtel Pattus à St-Aubin

Région    Actualisé le 31.07.2026 - 14:47

Le Lakelive s'apprête à faire vibrer la cité seelandaise pendant dix jours

Le Lakelive s'apprête à faire vibrer la cité seelandaise pendant dix jours

Région    Actualisé le 30.07.2026 - 14:05

La Vue-des-Alpes aurait pu se retrouver à court d’eau

La Vue-des-Alpes aurait pu se retrouver à court d’eau

Région    Actualisé le 30.07.2026 - 15:26

Un vent de folie sur Les Planchettes

Un vent de folie sur Les Planchettes

Région    Actualisé le 30.07.2026 - 16:37

Au cœur des travaux sous La Vue-des-Alpes

Au cœur des travaux sous La Vue-des-Alpes

Région    Actualisé le 30.07.2026 - 17:09