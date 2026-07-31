La piscine du Landeron évacuée

Trois à quatre-cents personnes ont été évacuées jeudi vers 17h de la piscine du Landeron. Le site et la région ont essuyé quelques grosses rafales de vent. Les bourrasques ont entrainé la chute de feuilles et de branches sur les pelouses et dans les bassins, peut-on lire sur la page Facebook de la piscine.

Par mesure de sécurité, les responsables ont préféré faire sortir les visiteurs. Après nettoyage du site et contrôle de l’état des arbres, l’infrastructure a pu rouvrir ses portes vendredi matin. /cwi