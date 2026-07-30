Un vent de folie sur Les Planchettes

Dès le lancement de la première édition en 2016, le public a répondu présent. Entre 10'000 et 12'000 personnes par an, estime Marianne Guignard. Habitant en bordure de sentier, elle voit passer les visiteurs. Un coup d’œil sur le parking du village lui permet de confirmer cette fréquentation. La présidente constate que cette année, la succession de canicules a un peu joué les trouble-fêtes. Mais dès que le thermomètre redescend, on voit des grands-parents avec leurs petits-enfants, se réjouit Marianne Guignard.