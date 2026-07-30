Un vent de folie sur Les Planchettes

Exit les épouvantails, bonjour les installations ludiques. Le village des Montagnes neuchâteloises ...
Un vent de folie sur Les Planchettes

Exit les épouvantails, bonjour les installations ludiques. Le village des Montagnes neuchâteloises propose pour la cinquième fois depuis 2016 son sentier thématique. Une petite cinquantaine de créations à découvrir, voire à manipuler, tout en se baladant.

Parmi les 48 installations qui jalonnent le sentier « Arts en jeu & Vent de folie », Orfèo est à découvrir au sud des Planchettes. (Photo : association 1065) Parmi les 48 installations qui jalonnent le sentier « Arts en jeu & Vent de folie », Orfèo est à découvrir au sud des Planchettes. (Photo : association 1065)

Quarante-huit installations jouent avec le vent, le paysage et les visiteurs aux Planchettes et dans ses alentours. Cette année, le village des Montagnes neuchâteloises a bousculé son traditionnel sentier des épouvantails pour proposer des créations plus ludiques, imaginées à partir du thème « Arts en jeu & Vent de folie ».

Marianne Guignard, présidente de l’association organisatrice : « On demande au public de participer avec douceur et gentillesse. » 

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Les œuvres s’appellent « Le chant des gouttes », « Oublie pas ta p’tite laine » ou encore « Tad’K’you part en vrille ». Les Planchottiers sont responsables d’un tiers des installations. Le reste a été réalisé par des voisins ou des gens venus de plus loin. Marianne Guignard, la présidente de l’association 1065, organisatrice de l’événement en a créé deux.

Marianne Guignard : « Une installation ressemble à une espèce de pieuvre qui me fait penser aux Mummenschanz. »

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Dès le lancement de la première édition en 2016, le public a répondu présent. Entre 10'000 et 12'000 personnes par an, estime Marianne Guignard. Habitant en bordure de sentier, elle voit passer les visiteurs. Un coup d’œil sur le parking du village lui permet de confirmer cette fréquentation. La présidente constate que cette année, la succession de canicules a un peu joué les trouble-fêtes. Mais dès que le thermomètre redescend, on voit des grands-parents avec leurs petits-enfants, se réjouit Marianne Guignard.

« On a eu toute une série de voitures lucernoises pendant trois semaines. »

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Comme par le passé, l’association 1065 (c’est l’altitude de la cabine téléphonique des Planchettes qui sert de centre culturel depuis 2018) a prévu cette année, une nocturne. L’occasion de sortir de leur sommeil les instruments du temple du village, le piano, l’orgue et l’harmonium.

« L’harmonium a joué une fois depuis 1973. »

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La nocturne est agendée au 22 août à 17h30. Le concert inédit sur les instruments du temple sera suivi d’une visite sur le sentier. « Arts en jeu & Vent de folie » est à découvrir jusqu’au 18 octobre aux Planchettes. La cabine téléphonique transformée en centre culturel au cœur du village sert de point de départ. Les visiteurs y trouveront un plan de la boucle en forme de 8 qui s’étend sur 4,8km. /cwi

L’installation 42 intitulée « Les Planchettes, on y repasse » se situe au nord du village. (Photo : association 1065) L’installation 42 intitulée « Les Planchettes, on y repasse » se situe au nord du village. (Photo : association 1065)


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