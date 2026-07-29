Sécheresse : Plus de 40% de l’eau potable de La Chaux-de-Fonds vient du lac

Le SIVAMO comme colonne vertébrale

Si les responsables de Viteos peuvent aujourd’hui gérer la situation sans (trop) de gouttes de sueur sur le front, c’est que ce scénario avait été anticipé il y a plusieurs décennies. C’est en effet André Brandt, conseiller d’Etat neuchâtelois, qui avait poussé le développement d’une conduite d’eau sous le tunnel de la Vue-des-Alpes pour apporter l’eau du lac au Val-de-Ruz et dans les villes des Montagnes neuchâteloises. C’est ainsi que le SIVAMO (Syndicat intercommunal pour l’alimentation en eau du Val-de-Ruz et des Montagnes neuchâteloises) fut inauguré en 1995, une année après le tube routier.

Et actuellement, les pompages tournent à plein régime, ce qui permet d’éviter des restrictions d’eau trop rapides. « Le SIVAMO permet de venir compléter les ressources locales dans les Montagnes neuchâteloises. », explique Christian Rochat, responsable du secteur approvisionnement en eau chez Viteos. « Pour La Chaux-de-Fonds, quand les sources des gorges de l’Areuse depuis l’usine des Moyats sont à l’étiage comme actuellement, les compléments viennent du lac. » Et la même logique est appliquée pour la ville de Neuchâtel.

Chiffres à l’appui, hors sécheresse, la ville de Neuchâtel n’a besoin que de 20% d’eau du lac alors que La Chaux-de-Fonds en demande 15%. Cette proportion grimpe aujourd’hui en période de sécheresse à 45% pour la capitale cantonale et 40% pour la Métropole horlogère, selon les chiffres de Viteos.