La Ville de Neuchâtel maintient le feu d’artifice du 1er Août

Le feu d'artifice du 1er Août aura bien lieu à Neuchâtel sur le lac. La Ville confirme le maintien du spectacle prévu samedi à 22h15 aux Jeunes-Rives. Dans un communiqué diffusé mercredi, elle explique que toutes les conditions de sécurité sont réunies pour autoriser ce tir officiel.

Le spectacle sera tiré depuis des barges sur le lac par une entreprise spécialisée et encadré par un important dispositif de la Région de défense incendie du Littoral. Selon les autorités communales, ce mode de tir exclut tout risque d'embrasement. La situation météorologique continuera toutefois d'être suivie de près. En cas de fortes rafales de vent ou d'orages violents, les feux pourraient encore être annulés au dernier moment.

La Ville estime également que le maintien d'un unique spectacle officiel permet de limiter le risque que des particuliers utilisent des engins pyrotechniques interdits ailleurs dans le canton. Les mesures cantonales interdisent en effet tous les feux en plein air ainsi que l'utilisation de feux d'artifice, pétards, fusées ou autres articles pyrotechniques. Aucune zone de tir ne sera donc mise à disposition du public. Mais la Ville de Neuchâtel va même plus loin en interdisant également l'utilisation des grils sur l'ensemble de son territoire communal.





Transports publics à privilégier

Face à la forte affluence attendue, la Ville recommande d'utiliser les transports publics ou les parkings relais situés en périphérie, notamment ceux de Nid-du-Crô, Serrières et Marin Centre, qui seront gratuits. Un dispositif de gestion du trafic sera mis en place et la sortie autoroutière de Vauseyon vers le centre-ville sera fermée entre 18h et minuit. Plusieurs lignes de transports publics seront renforcées après le spectacle, tout comme le funiculaire de Chaumont, qui proposera des courses prolongées jusqu'après minuit. /comm-aju