Feux de forêt : Neuchâtel et l’Arc lémanique alliés dans la lutte

Main dans la main : Neuchâtel, Vaud et Genève se coordonnent pour lutter contre les feux de ...
Feux de forêt : Neuchâtel et l’Arc lémanique alliés dans la lutte

Main dans la main : Neuchâtel, Vaud et Genève se coordonnent pour lutter contre les feux de forêt. Les trois cantons prévoient une mutualisation des formations, des achats de matériel et des interventions.

Plus forts ensemble : les cantons de l'ouest de l'Arc jurassien veulent travailler ensemble contre les feux de forêt. (Photo : archives). Plus forts ensemble : les cantons de l'ouest de l'Arc jurassien veulent travailler ensemble contre les feux de forêt. (Photo : archives).

Les cantons de Neuchâtel, Vaud et Genève sont en train de créer un GIFF, un Groupe d’intervention feux de forêt, pour mieux faire face à des incendies de végétation appelés à se multiplier, révèle mercredi le quotidien Le Temps. Cette coopération prévoit la mutualisation des formations, des achats de matériel et des interventions, afin de moins dépendre des renforts français, très sollicités.

Deux conventions ont été signées en 2025 et 2026 avec deux centres de référence près d’Aix-en-Provence pour former les pompiers romands. Les trois cantons investissent aussi dans du matériel spécifique, notamment des camions-citernes feux de forêt adaptés aux terrains difficiles.

Le Jura aimerait rejoindre le dispositif, mais se heurte à des questions de financement. Fribourg, qui compte essentiellement des forêts de Préalpes aux spécificités propres, privilégie une approche individuelle et plus progressive. /ats-aju


 

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