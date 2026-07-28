Cinq fois plus de déclarations de nids de guêpes en cinq ans

On n’aime pas les guêpes, mais elles semblent nous aimer de plus en plus… Les déclarations de nids ont quintuplé à la Mobilière depuis 2021, communique l’assurance. Une hausse particulièrement sensible en Suisse romande. Les hivers plus doux favorisent la reproduction de ces nuisibles. Avec respectivement 7,1 et 3,4 nids pour 1000 ménages, les cantons du Jura et Neuchâtel sont largement au-dessus de la moyenne romande.





Même constat sur le terrain

Sur le terrain, les désinfestateurs constatent aussi une hausse de la demande ces dernières années. C’est le cas du Loclois Steve Surdez, actif depuis quatre ans dans le domaine. « Je pense qu’on a deux facteurs. Les gens déclarent de plus en plus. Et puis, les habitations offrent des lieux de plus en plus propices – avec de plus en plus de parois d’isolation périphérique et des caissons de stores qui sont des lieux privilégiés pour ce type d’insectes – et les hivers doux laissent plus de chance [aux guêpes] de survivre », explique ce spécialiste.