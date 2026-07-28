Cinq fois plus de déclarations de nids de guêpes en cinq ans

On n’aime pas les guêpes, mais elles semblent nous aimer de plus en plus… Les déclarations de nids ont quintuplé à la Mobilière depuis 2021, communique l’assurance. Une hausse particulièrement sensible en Suisse romande. Les hivers plus doux favorisent la reproduction de ces nuisibles. Avec respectivement 7,1 et 3,4 nids pour 1000 ménages, les cantons du Jura et Neuchâtel sont largement au-dessus de la moyenne romande.
Même constat sur le terrain
Sur le terrain, les désinfestateurs constatent aussi une hausse de la demande ces dernières années. C’est le cas du Loclois Steve Surdez, actif depuis quatre ans dans le domaine. « Je pense qu’on a deux facteurs. Les gens déclarent de plus en plus. Et puis, les habitations offrent des lieux de plus en plus propices – avec de plus en plus de parois d’isolation périphérique et des caissons de stores qui sont des lieux privilégiés pour ce type d’insectes – et les hivers doux laissent plus de chance [aux guêpes] de survivre », explique ce spécialiste.
Steve Surdez : « Un hiver doux laissent plus de chance de survie [aux guêpes]. »
Mais une augmentation des déclarations aux assurances ne signifie pas forcément hausse globale du nombre de guêpes. Leur population fluctue beaucoup en fonction de la météo. Par exemple, 2026 est une année « normale » estime Steve Surdez, malgré une météo défavorable aux guêpes, c’est-à-dire « un printemps assez pluvieux » et très peu d’eau depuis. « Cette période de sécheresse a dû tasser quelques nids », formule le désinfestateur.
« On a une activité dans les normes cette année. »
Souvent les gens constatent la présence d’un nid de guêpes chez eux à leur retour des vacances d’été. Si c’est le cas, Steve Surdez recommande de « garder ses distances, éventuellement faire une photo pour pouvoir transmettre plus loin, contacter le propriétaire ou la gérance. Pour les propriétaires, contacter l’assurance. Et si ce n’est pas pris en charge, contacter directement une entreprise professionnelle. »
« Restez à distance et prenez éventuellement une photo à transmettre plus loin. »
Steve Surdez travaille seul, mais pour faire face à la demande croissante, il envisage d’engager un collaborateur. /vco