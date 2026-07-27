Un 1er août sans éclat pour les artificiers

« C’est un gros manque à gagner pour les artificiers ». C’est le constat de Nicolas Guinand, co-directeur de Sugyp SA, face aux annulations en chaîne des feux d’artifice du 1er août dans le canton de Neuchâtel. En effet, en raison de la sécheresse et du risque accru d’incendie de forêt, l’utilisation d’engins pyrotechniques a été interdite jusqu’à nouvel ordre par le Conseil d’État vendredi dernier. Seuls les feux d’artifice officiels communaux sont autorisés, à condition qu’ils soient tirés depuis le lac et sous la surveillance des sapeurs-pompiers. La société Sugyp a été mandatée pour environ 17 spectacles du 1er août cette année dans le canton. « Malheureusement, seules deux prestations ont pu être maintenues et un autre cas est encore en cours de discussion », précise Nicolas Guinand. En cas d’annulation, le spectacle est reporté à l’année prochaine par l’entreprise. Les communes ou cantons ne bénéficient pas d’assurance, car « cette dernière couterait plus cher que le spectacle », signale le co-directeur.