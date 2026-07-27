Feux d’artifice et bûcher annulés à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds annule ses feux d’artifice ainsi que son bûcher prévus à l’occasion de la fête nationale le vendredi 31 juillet aux Arêtes. La Ville indique ce lundi faire ce choix dans le cadre de la décision du Conseil d’Etat, qui renforce les mesures de prévention contre les incendies. La ville du Locle a par ailleurs également communiqué plus tôt dans la journée qu’elle annulait son spectacle pyrotechnique.

Les festivités restent toutefois maintenues et débuteront dès 16h. Des activités telles que des animations musicales, des manèges et des balades gratuites à dos de poneys seront proposées. La partie officielle débutera à 17h30 devant le Monument aux morts du parc des Musées, suivie de la traditionnelle soupe aux pois à 18h.

La Ville souhaite rappeler que toute utilisation publique ou privée d’engins pyrotechniques est strictement interdite. /comm-rle