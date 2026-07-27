Fête nationale : Le Locle annule ses feux d’artifice

La Ville du Locle annule ses feux d’artifice. Prévus dans le cadre des festivités de la fête nationale, les feux d’artifice organisés les 31 juillet et 1er août sont annulés, nous indique un communiqué ce lundi. La suppression du spectacle pyrotechnique est due aux nouvelles dispositions arrêtées par le Conseil d’Etat dans le cadre de la prévention des incendies liés à la sécheresse.

Le reste des animations prévues lors des festivités est maintenu, telles que les parties officielles, les animations musicales ainsi que les espaces de restauration. Les réjouissances débuteront le vendredi 31 juillet dès 17h30 au port des Brenets. Le samedi 1er août, la journée des familles ouvrira à partir de 10h au Château des Monts et la fête se poursuivra dès 17h devant l’Hôtel de Ville. Plus d’informations ici. /comm-rle