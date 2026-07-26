Ils ont rejoint La Brévine à la force des mollets

La 4e édition de Température en selle s’est terminée samedi dans la Sibérie de la Suisse. Cette course cyclotouristique, qui relie les deux villages célèbres pour leurs températures extrêmes, a à nouveau été un succès de sport et de convivialité.
Il est 14h30 ce samedi devant la maison de commune de Travers lorsqu’on retrouve le peloton de « Température en selle ». Les cyclistes, partis de Grono (GR) mardi, sont attendus vers 16h00 sur la place du village de La Brévine. C’est la 4e fois que cette course est organisée. Une édition sur deux, elle se fait dans l’autre sens, soit en direction de ce petit village niché au pied du col du Lukmanier, qui a battu en 2003 le record de chaleur de la Suisse avec 41,5 degrés.
Samuele Censi: « On a eu des images très impressionnantes concernant la sécheresse. »
« Lors de cette édition, on peut dire qu’on a eu des images très impressionnantes concernant la sécheresse, que ce soit dans les Alpes, sur le Plateau et dans le Jura. On n’a pas l’habitude de voir cela en Suisse. » constate Samuele Censi, président de commune de Grono et initiateur de « Température en selle ». Ce projet, en plus d’entretenir l’amitié entre les deux villages, était donc en plein dans l’actualité puisqu’il veut sensibiliser le public au sujet du changement climatique, mais aussi sur les aménagements cyclables en Suisse.
« C’est la 4e édition et on fait le constat d’une très bonne évolution du réseau cyclable. En Suisse, on a fait les bons choix politiques. », se réjouit le cycliste grison.
Samuele Censi : « Le groupe fait toujours la différence ! »
Des cyclistes de tous les niveaux
Relier les Grisons aux Montagnes neuchâteloises, n’est pas réservé qu’aux experts ou aux plus sportifs. « Nous avons des cyclistes de tous les niveaux, jeunes et moins jeunes », se réjouit Samuele Censi. Le vélo à assistance électrique (VAE) offre aussi l’opportunité de se challenger. « C’est la deuxième fois que je fais la course. », explique Joanne Rothen, de La Chaux-de-Fonds. « Sans assistance électrique, je ne serais pas là », rigole-t-elle. « J’ai adoré la météo qu’on a eu, les paysages, mais aussi le fait d’avoir partagé des moments conviviaux, comme la baignade dans l’Aar à Berne. »
Joanne Rothen: «J'ai adoré la météo et le fait d'avoir partagé des moments conviviaux »
Alors, plus facile dans le sens Nord-Sud ou Sud-Nord cette course cycliste ? « Terminer à La Brévine, c’est toujours dur car on sait qu’après la fatigue il y a la fête », rigole Samuele Censi. Le rendez-vous est donné dans deux ans, pour autant que le record de chaleur de Grono n’ait pas été victime de quelques coups de pédales climatiques. Pour celui de La Brévine (-41,8 degrés), a priori, il y a moins de soucis à se faire…. /lre