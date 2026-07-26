Ils ont rejoint La Brévine à la force des mollets

« Lors de cette édition, on peut dire qu’on a eu des images très impressionnantes concernant la sécheresse, que ce soit dans les Alpes, sur le Plateau et dans le Jura. On n’a pas l’habitude de voir cela en Suisse. » constate Samuele Censi, président de commune de Grono et initiateur de « Température en selle ». Ce projet, en plus d’entretenir l’amitié entre les deux villages, était donc en plein dans l’actualité puisqu’il veut sensibiliser le public au sujet du changement climatique, mais aussi sur les aménagements cyclables en Suisse.

« C’est la 4e édition et on fait le constat d’une très bonne évolution du réseau cyclable. En Suisse, on a fait les bons choix politiques. », se réjouit le cycliste grison.