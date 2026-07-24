Gros effort d’arrosage pour les 1'500 arbres plantés après la tempête

Le Service des espaces publics de La Chaux-de-Fonds veille au grain pour assurer la survie ...
Gros effort d’arrosage pour les 1'500 arbres plantés après la tempête

Le Service des espaces publics de La Chaux-de-Fonds veille au grain pour assurer la survie des jeunes plantations face à la sécheresse. Il faut entre 100 et 150 litres d'eau tous les dix jours pour chaque nouvel arbre.

De nombreux arbres ont été plantés sur le Pod à La Chaux-de-Fonds après la tempête du 24 juillet 2023. De nombreux arbres ont été plantés sur le Pod à La Chaux-de-Fonds après la tempête du 24 juillet 2023.

L’heure est au renouveau à La Chaux-de-Fonds. Trois ans jour pour jour après le passage de la tempête qui avait ravagé la Métropole horlogère et fait une victime le 24 juillet 2023, l’objectif est atteint : 1'500 arbres ont été replantés. Ces jeunes plantations souffrent toutefois de la sécheresse actuelle. Un soin particulier leur est donc porté. « Pour un jeune arbre, c’est assez compliqué. On sait que toutes les nouvelles plantations, en tout cas les trois-quatre premières années, il faut qu’il y ait un suivi au moins au niveau de l’arrosage », explique Stefano Ballestrin, responsable adjoint au secteur vert du Service des Espaces publics de La Chaux-de-Fonds. Pour assurer cette surveillance, trois personnes ont été engagées.

Stefano Ballestrin : « Les arbres, on essaie de leur donner tous les dix jours entre 100 et 150 litres ».

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Stefano Ballestrin, responsable adjoint au secteur vert du Service des Espaces publics de La Chaux-de-Fonds. Stefano Ballestrin, responsable adjoint au secteur vert du Service des Espaces publics de La Chaux-de-Fonds.

Autre changement : les fosses dans lesquelles les nouveaux arbres sont plantés sont désormais plus grandes pour leur permettre de mieux s’épanouir. Afin de lutter contre la sécheresse, le Service des espaces publics s’attelle aussi à planter des prairies fleuries au pied des jeunes arbres, notamment pour améliorer la rétention d’eau.

Des prairies fleuries « pour éviter tous ces îlots de chaleur ».

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Le choix des essences a aussi son importance. Le Service des espaces publics mise par exemple sur des aulnes et des érables champêtres plutôt que sur des érables ou des hêtres, plus sensibles aux fortes chaleurs.

Lors de chaque réaménagement, la Ville de La Chaux-de-Fonds réfléchit désormais à intégrer un maximum d’arbres. En milieu urbain, « des fois, c’est un peu compliqué avec toutes les canalisations souterraines », ajoute Stefano Ballestrin, mais le réflexe est là. /sbm

Un autre exemple d'arbres plantés à La Chaux-de-Fonds à la suite de la tempête de 2023. (Photo: Service des espaces publics de La Chaux-de-Fonds) Un autre exemple d'arbres plantés à La Chaux-de-Fonds à la suite de la tempête de 2023. (Photo: Service des espaces publics de La Chaux-de-Fonds)


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