Gros effort d’arrosage pour les 1'500 arbres plantés après la tempête

Le choix des essences a aussi son importance. Le Service des espaces publics mise par exemple sur des aulnes et des érables champêtres plutôt que sur des érables ou des hêtres, plus sensibles aux fortes chaleurs.

Lors de chaque réaménagement, la Ville de La Chaux-de-Fonds réfléchit désormais à intégrer un maximum d’arbres. En milieu urbain, « des fois, c’est un peu compliqué avec toutes les canalisations souterraines », ajoute Stefano Ballestrin, mais le réflexe est là. /sbm