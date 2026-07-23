Moustique tigre : le canton veille au grain

L’an dernier, la présence de l’insecte avait été attestée à deux reprises sur le Littoral. C’est pourquoi la population a aussi un rôle à jouer afin de limiter les risques liés à ce moustique capable de transmettre des maladies comme la dengue, le chikungunya ou le virus Zika.





Une surveillance en place depuis 2019

Le Service de la faune, des forêts et de la nature surveille le moustique tigre dans le canton depuis 2019 grâce à des pièges installés entre mai et septembre dans des secteurs stratégiques : les campings touristiques et les quais de chargements des grands centres commerciaux. Car le moustique tigre profite des transports pour se déplacer.

Les autorités rappellent que les mesures mises en place dans les autres cantons, qui associent surveillance, interventions rapides et participation de la population, ont permis de ralentir son expansion. L'exemple du Tessin montre qu'il est possible de contenir durablement la densité du moustique, même s'il est impossible d'empêcher totalement sa progression.

Car l'espèce poursuit sa progression en Suisse. Elle est désormais implantée dans les cantons de Genève, Vaud et du Valais, après avoir été détectée pour la première fois au Tessin en 2003. Selon les spécialistes du Réseau Suisse Moustiques, son arrivée dans l'ensemble du pays est considérée comme inévitable à terme. L'objectif est donc avant tout de ralentir sa propagation et de limiter sa présence.

Pour y parvenir, les autorités neuchâteloises misent sur deux actions simples. La première consiste à signaler tout moustique suspect sur la plateforme www.moustiques-suisse.ch. Des spécialistes se chargent de l'identifier avant une éventuelle intervention. La seconde action est de supprimer tous les petits points d'eau stagnante, qui servent de lieux de ponte. Les coupelles, arrosoirs, seaux, gouttières mal entretenues ou encore les cavités retenant l'eau sont particulièrement concernés. Il est possible de laisser une soucoupe pour permettre aux hérissons et aux oiseaux de se rafraichir, mais il faut la vider quotidiennement.