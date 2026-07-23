La centrale hydroélectrique de la Goule est à l’arrêt

Pas de risque de pénurie

Cédric Zbinden ne s’attend pas à ce que la production puisse reprendre dans les prochaines semaines : « Probablement que l’arrêt de l’usine va encore perdurer au mois d’août, malgré peut-être quelques précipitations qui pourraient revenir ». D’autant que, comme il l’explique, les sols particulièrement secs risquent de capter dans un premier temps les pluies qui pourraient se produire. Le directeur de la Société des forces électriques de La Goule se veut toutefois rassurant vis-à-vis des clients.