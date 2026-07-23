La Chaux-de-Fonds : le chantier du stade d’athlétisme dans les starting-blocks

Des installations neuves qui nécessitent un nouvel éclairage. Les rénovations du stade d’athlétisme de La Charrière à La Chaux-de-Fonds sont soumises à l’enquête publique jusqu’au 27 juillet. Pour le moment, aucune opposition n’a été déposée, indique Michel Villarejo. La semaine dernière, une mise à l’enquête complémentaire a été ouverte pour l’installation de sept mâts d’éclairage autour des infrastructures. Ces lumières sont incluses dans le projet initial, pour lequel une enveloppe de 10 millions de francs a été validée en novembre dernier par le Conseil général, mais la Ville de La Chaux-de-Fonds a voulu et dû séparer les deux demandes de permis de construire. « C’est tout simplement pour une question de planning », explique le chef du Service des sports. « Ces gabarits nécessitent des installations assez importantes, donc nous ne pouvions pas les poser pendant les joutes sportives », précise Michel Villarejo.