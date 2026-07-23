La Chaux-de-Fonds : le chantier du stade d’athlétisme dans les starting-blocks

Le projet de rénovation du stade d’athlétisme de La Chaux-de-Fonds avance dans les temps, le permis de construire devrait être délivré fin juillet. Une mise à l’enquête publique complémentaire vient d’être lancée pour l’installation de sept mâts d’éclairage. Tout est mis en œuvre pour pouvoir organiser le Résisprint en août 2027 dans un stade totalement rénové.
Des installations neuves qui nécessitent un nouvel éclairage. Les rénovations du stade d’athlétisme de La Charrière à La Chaux-de-Fonds sont soumises à l’enquête publique jusqu’au 27 juillet. Pour le moment, aucune opposition n’a été déposée, indique Michel Villarejo. La semaine dernière, une mise à l’enquête complémentaire a été ouverte pour l’installation de sept mâts d’éclairage autour des infrastructures. Ces lumières sont incluses dans le projet initial, pour lequel une enveloppe de 10 millions de francs a été validée en novembre dernier par le Conseil général, mais la Ville de La Chaux-de-Fonds a voulu et dû séparer les deux demandes de permis de construire. « C’est tout simplement pour une question de planning », explique le chef du Service des sports. « Ces gabarits nécessitent des installations assez importantes, donc nous ne pouvions pas les poser pendant les joutes sportives », précise Michel Villarejo.
Michel Villarejo : « Ces mâts d’éclairage étaient prévus dans le projet initial. »
Michel Villarejo précise que même si le permis de construire pour l’éclairage venait à tarder, le reste du chantier pourra quand même commencer. Et le chef du service des sports est assez confiant pour la mise à l’enquête publique des mâts, puisque c’est avant tout une grande amélioration. « Nous allons passer d’un éclairage avec des mâts de 30 mètres avec une pollution lumineuse importante, à des mâts qui vont proposer un éclairage beaucoup plus ciblé, avec un éclairage LED ». Cela implique que les projecteurs dédiés au stade d’athlétisme vont être enlevés des mâts existants. Ces derniers seront ensuite enlevés, « lorsque nous reviendrons plus tard avec le projet de rénovation des tribunes du stade de football. »
« Des projecteurs uniquement dédiés à la piste d’athlétisme et au terrain de foot qui se trouve au centre. »
L’objectif principal de la Ville de La Chaux-de-Fonds est de pouvoir lancer les travaux sur les infrastructures sportives dès l’obtention du permis, début août, afin de terminer en juillet l’année prochaine. « Tout avance selon le planning », se réjouit Michel Villarejo. Cela permet aux autorités de conserver l’ambition de pouvoir organiser le meeting d’athlétisme Résisprint en août 2027. « Ça dicte notre planning », relève le chef du Service des sports, qui rappelle que le projet prévoit de « nouvelles installations sportives avec huit couloirs, aux normes, avec de nouvelles offres, par exemple une nouvelle cage de lancer du disque et d’autres installations ».
« Nous allons tout faire pour que la piste garde sa spécificité de rapidité. »
La piste chaux-de-fonnière est réputée pour être particulièrement rapide. Ainsi, il n’est pas rare de voir des records tomber lors du Résisprint. Les autorités espèrent pouvoir garder cette spécificité. « L’altitude ne va pas changer, le rayon ne va pas changer, nous avons opté pour un revêtement le plus qualitatif possible, le plus rapide qu’il existe sur le marché… ensuite la magie sera à faire par les athlètes », conclut Michel Villarejo. /lgn