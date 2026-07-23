Baignade interdite à la plage de Colombier

La baignade est temporairement interdite à la plage de Colombier, par mesure de précaution. Les autorités communales l’ont annoncé ce jeudi : une contamination bactériologique a été mise en évidence sur la plage.

Les personnes qui ont ont profité de l’eau récemment et qui présentent, ou qui ont présenté dans les jours suivants, des troubles gastro-intestinaux (notamment diarrhée, vomissements, douleurs abdominales ou nausées) sont priées de s’annoncer au Service de la consommation et des affaires vétérinaires par email. /comm-jad