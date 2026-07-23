Baignade interdite à la plage de Colombier

Une contamination bactériologique a été découverte. Il est temporairement interdit de s’y baigner ...
Baignade interdite à la plage de Colombier

Une contamination bactériologique a été découverte. Il est temporairement interdit de s’y baigner par mesure de précaution, indiquent les autorités communales de Milvignes jeudi.

La baignade est temporairement interdite à la plage de Colombier. (Photo d'illustration) La baignade est temporairement interdite à la plage de Colombier. (Photo d'illustration)

La baignade est temporairement interdite à la plage de Colombier, par mesure de précaution. Les autorités communales l’ont annoncé ce jeudi : une contamination bactériologique a été mise en évidence sur la plage.

Les personnes qui ont ont profité de l’eau récemment et qui présentent, ou qui ont présenté dans les jours suivants, des troubles gastro-intestinaux (notamment diarrhée, vomissements, douleurs abdominales ou nausées) sont priées de s’annoncer au Service de la consommation et des affaires vétérinaires par email. /comm-jad


 

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